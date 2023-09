Barella domina il centrocampo anche in Macedonia del Nord-Italia

(Di domenica 10 settembre 2023) Nicolòè tra i migliori in campo didel(1-1). Il centrocampista dell’Inter ispira i compagni sul centro-destra, diventando protagonistain occasione del gol. CONTINUITÀ AZZURRA – Nicolòparte titolare nella mediana a tre della primadi Luciano Spalletti, nell’1-1 con ladel(qui il resoconto). Il numero 23 dell’Inter (e 18 della Nazionale azzurra) giostra sul centro-destra come di consueto, ma stavolta con più campo da coprire nel 4-3-3 del nuovo ct. E riesce a farlo in modonte, trovando perfetta continuità con le prestazioni in nerazzurro. UOMO OVUNQUE – A differenza di quanto avviene nell’Inter, indel ...

il duello personale con Politano Bardhi 7 : si fa notare nel primo tempo per una simulazione ... Finisce in calando ( 82' Biraghi : sv)5,5 : si vede poco, rumina calcio ma non trova i ...Per l'attaccante del Napoli l'offerta è invece a 30 Davanti a tuttinel frattempo Messi, che ... Dal tabellone è invece assente, unico giocatore italiano in lista, inserito nella ...Così Nicolòdal ritiro della Nazionale dove sta preparando le due gare di qualificazioni ... Nella listail Manchester City che nella scorsa stagione ha fatto il ' Treble ' (Champions ...

Calcio, Pallone d'oro 2023: Nicolò Barella l'unico italiano in corsa RaiNews

La Serie A è momentaneamente in stand-by per la sosta per le Nazionali. In attesa del ritorno in campo per la 4ª giornata di campionato, si può fare un bilancio sui giocatori della Serie A con più val ...L’unico nome italiano nella lista dei 30 fuoriclasse che potrebbero ricevere il Pallone d’oro 2023 è quello di Nicolò Barella, cagliaritano di 26 anni, punto di forza dell’Inter di Inzaghi. Il riconos ...