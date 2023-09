Bagnaia terzo al Gran Premio di San Marino | «Dopo metà gara ero distrutto»

(Di domenica 10 settembre 2023)posto neldi Sanper il campione del mondo di MotoGp Francescol’incidente che lo aveva visto protagonista la scorsa settimana. Sul gradino più alto del podio Martin, secondo posto per Bezzecchi. Sky Sport scrive: “, sconfitto, si fa per dire, ha comunque agguantato ilposto, mostrando una grinta e uno spirito formidabile. Con la gamba dolorante, il ginocchio che faticava a piegarsi per l’ematoma rimasto dalla caduta a Barcellona, al penultimo giro ha segnato il tempo di 1:32.103: incredibile”. Le dichiarazioni del pilota a fine: «Finisco questama felice. Sono stato spinto dal fatto che volevo fare una bella...

... Pecco(Ducati),a 3"812. Un grande risultato, una vera impresa per lui, viste le condizioni dopo l'incredibile incidente di domenica scorsa al Gp di Catalunya. Quarto posto per il ...... Pecco(Ducati),a 3812. Un grande risultato, una vera impresa per lui, viste le condizioni dopo l'incredibile incidente di domenica scorsa al Gp di Catalunya. Quarto posto per il ..., dopo l'incidente di una settimana fa a Barcellona, il campione del mondo Francescosu una Ducati tutta gialla disegnata da Aldo Drudi, in omaggio alla storia dell'azienda bolognese. ...

MotoGp Misano, dove vederlo in tv: gli orari. Bagnaia terzo Corriere della Sera

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) ha vinto il GP di San Marino con il tempo di 41’33421 precedendo Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR 46) di 1350 e il ...Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, sul proprio profilo X si congratula per il terzo posto di Bagnaia a Misano ad una sola settimana dal terribile incidente nel Gp di ...