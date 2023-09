Bagnaia e Bezzecchi | battibecco nel retro podio | ' Mi hai rotto il c***o | sei sporco'

(Di domenica 10 settembre 2023) MISANO ADRIATICO - Francescoe Marcosono tra i protagonisti più importanti del Gran Premio di San Marino di MotoGP , in cui hanno dovuto correre con i fortissimi dolori in seguito ...

MISANO - Jorge Martin vince il gp di San Marino e riapre la corsa al titolo della MotoGP , perché lo stoicoresiste al dolore alla gamba destra " conseguenza del terribile infortunio di domenica scorsa a Barcellona - ma non va oltre il 3° posto. Ora il vantaggio del campione del mondo è sceso a 36 ...MISANO ADRIATICO - Francescoe Marcosono tra i protagonisti più importanti del Gran Premio di San Marino di MotoGP , in cui hanno dovuto correre con i fortissimi dolori in seguito ai rispettivi incidenti della ...... tagliando il traguarda davanti all'altra Ducati non ufficiale di Marco. Il leader del mondiale, Pecco, è terzo con la sua Ducati ufficiale, nonostante l'incidente occorsogli appena ...

Bezzecchi e Bagnaia eroici a Misano, ma Jorge Martin vince e riapre il campionato della MotoGP Sport Fanpage

Dopo la sprint race Jorge Martin vince e domina anche la gara del Gran Premio di San Marino classe MotoGp. Sul circuito di Misano, il pilota spagnolo della Ducati Pramac l'altra Ducati ...MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) - Lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) ha vinto il GP di San Marino con il tempo di 41'33"421 precedendo Marco Bezze ...