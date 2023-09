Badia Prataglia | 59enne colta da malore salvata dall’intervento del 118

Leggi su lortica

(Di domenica 10 settembre 2023) Questa mattina poco dopo le ore 10, in una zona impervia nel comune dilungo il sentiero 72, è stata soccorsa per ununa donna di 59 anni. La donna è stata trasportata in codice 2 dall'elisoccorso Pegaso 1 all'Ospedale di Ponte a Niccheri a Firenze. Sono arrivati sul posto; l'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Soci, i Vigili del fuoco con l'elicottero Drago e il Servizio Alpino e Speleologico Toscano.