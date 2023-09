Bacio a Hermoso | Rubiales si dimette

(Di domenica 10 settembre 2023) Lascia la Federazione di calcio spagnola: "Non posso più continuare il mio lavoro" Il presidente sospeso della Federazione di calcio spagnola Luisannuncia le sue dimissioni, dopo le polemiche per ilsulla bocca alla giocatrice Jenni. “Dimissioni? Sì, devo farlo perché non posso continuare il mio lavoro – riporta il sito spagnolo Marca -. Prendo questa decisione dopo essermi assicurato che la mia partenza contribuirà alla stabilità che ci permetterà di portare i Mondiali 2030 nel nostro Paese” conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Leggi anche Spagna,denuncia Rubiales in ProcuraRubiales a, licenziato ct Nazionale femminile Spagna, anche nazionale maschile contro Rubiales: "Comportamento inaccettabile" ...Il presidente della Federcalcio spagnola al centro delle polemiche per ilnon consensuale alla calciatrice Jenniferha detto che "insistere per rimanere" non porterebbe a ...AGI - Il presidente sospeso della Federcalcio spagnola (RFEF), Luis Rubiales , ha annunciato le sue dimissioni per lo scandalo delnon consensuale con Jennidopo il trionfo del suo Paese nella Coppa del Mondo femminile. 'Lo farò [dimettermi], sì, perché non voglio continuare il mio lavoro', ha detto Rubiales in un'...

Spagna, bacio a Hermoso, Rubiales si è dimesso Sky Sport

Il presidente sospeso della Federazione di calcio spagnola Luis Rubiales annuncia le sue dimissioni, dopo le polemiche per il bacio sulla bocca alla giocatrice Jenni Hermoso. “Dimissioni Sì, devo far ...Lascia il presidente della federcalcio spagnola, sui social parla di una "campagna sproporzionata" contro la sua persona e si dice pronto a ...