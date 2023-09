(Di domenica 10 settembre 2023) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Con Elenaabbiamobene, nel governo Draghi prima e nella costruzione di un polo liberale, moderato e riformista poi. Abbiamo condiviso sfide importanti, altre ci aspettano. Sonodi fare con lei un altro pezzo di cammino insieme". Lo scrive su X (ex Twitter) Mara, presidente di

Azione: Carfagna, ‘con Bonetti sempre lavorato, felice di farlo ancora’ Il Sannio Quotidiano

Roma, 10 set. (Adnkronos) – "Con Elena Bonetti abbiamo sempre lavorato bene, nel governo Draghi prima e nella costruzione di un polo liberale, moderato e riformista poi. Abbiamo condiviso sfide importanti, altre ci aspettano. Sono felice di fare con lei un altro pezzo di cammino insieme". Lo scrive su X (ex Twitter) Mara Carfagna, presidente di Azione.