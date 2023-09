Autostrada A11 | incidente | scontro tra auto a Prato Est Tre feriti

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto stamattina intra i caselli di Viareggio e Versilia in direzione nord. Coinvolta l'auto su cui viaggiava una famiglia tedesca: 5 gli occupanti della vettura, di cui 4 feriti (tre in maniera lieve, 1 ...TOSCANA - Occhio alla circolazione nelle prossime ore sullaFirenze - Pisa nord. Infatti per consentire una attività di ispezione delle barriere di sicurezza dalle ore 22 di mercoledì 23 Agosto alle 6 di mattina di giovedì 24 Agosto, sarà chiusa la ...Come arrivare: dall'del Sole A1 uscire per prendere l'in direzione Livorno, poi uscire all'altezza di Prato Ovest e immettersi sulla SP126 che continua fino a destinazione ...

Autostrada A11 'Firenze - Mare', Giani: "Partono a ottobre i lavori per ampliamento della terza corsia" FirenzeToday

Incidente stradale questa sera, 10 settembre 2023, intorno alle 20.30 sull”Autostrada A11, in prossimità dello svincolo di Prato Est ...ROMA – Sull’Autostrada 11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 3:00 di giovedì 7 settembre 2023, sarà chiusa la stazione ...