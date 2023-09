Auto si ribalta a Cagliari | 4 giovani morti e 2 feriti gravemente

Leggi su panorama

(Di domenica 10 settembre 2023) Quattroe duegravi: è questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 5 di mattina del 10 settembre a. Le vittime sono due ragazzi e due ragazze di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Erano stati in un locale e stavano probabilmente facendo rientro a casa. Trasportati in codice rosso in ospedale due coetanei. L'incidente è avvenuto in viale Marconi in direzione Quartu Sant'Elena. I ragazzi viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta che ha urtato un marciapiede e si èta. Inutili i soccorsi.