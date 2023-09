Aurora Ramazzotti | ha ceduto al ritocchino estetico | il prima e il dopo che non lascia spazio ai dubbi

Leggi su howtodofor

(Di domenica 10 settembre 2023), come è cambiata la splendida conduttrice e influencer nel corso del tempo. Ile ildel. Ha da poco concluso la suaestate da super mamma la splendida. La ragazza, figlia del mitico Eros e della bellissima Michelle Hunziker, ha partorito il suo Cesare, nella stessa clinica svizzera dove è venuta al mondo lei più di 20 anni fa. Emozionatissimo per l’arrivo del piccolino anche il suo compagno Goffredo Cerza. I due, nonostante siano entrambi giovanissimi, stanno insieme da tempo e convivono da un paio di anni. Non escludono le nozze anche se non sono al momento nelle loro massime priorità. Certamente, come ha rivelato la stessa Aury, nel corso di una chiacchierata sui Social con i ...