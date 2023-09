Aurora Ramazzotti | domenica con Cesare | il dolce scatto dal divano col piccolino tra le sue braccia

L'appello mediatico è partito e molte celebrità comee Paola Turani , lo hanno ripostato sui loro profili social per dargli maggior risonanza. Tante le segnalazioni arrivate sulla ...MicaelaL'attrice punta tutto sull'intensità dello sguardo, data da intriganti sfumature ... Tutta la bellezza sul tappeto rosso della decima serata Arrow Venezia 2023:Ruffino, ...A prendere parte al karaoke nella fontana anchee gli Zero ...

"C'è l'inflazione...". Il compagno di Aurora Ramazzotti e l'affondo su Sala ilGiornale.it

Aurora Ramazzotti in abito rosso non convince i suoi follower, sotto al post pubblicato sono tantissimi i commenti di critica ...Il conduttore Tommaso Zorzi non trattiene un'invettiva velenosa nei confronti dei celebri colleghi: lo sfogo gela i social.