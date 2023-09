(Di domenica 10 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa)- Ènel Tanagro dove ieri sera, un uomo del posto, mentre stava passeggiando lungo la strada che collega la città dicon quella di Petina, ha notato la presenza all’interno di una macchina, di un uomo, un 80enne, accasciato sul sedile della suavettura. Allertati i soccorsi, i sanitari del 118 hanno scoperto che l’mobilista era morto. Sul posto i carabinieri e il medico legale nominato dalla Procura della repubblica che ha accertato il decesso per cause naturali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Auletta, mistero per l'anziano trovato privo di vita in auto anteprima24.it

