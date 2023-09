Atletica | Tricolori Record italiano per Nadia Battocletti nei 10 km

Attesi in strada in Abruzzo Battocletti, Aouani e Riva. ROMA - Sei titolisaranno assegnati domenica a Pescara: è l'ora dei Campionati italiani assoluti, promesse e ...Mondazzi (...Sei titolisaranno assegnati domenica a Pescara : è l'ora dei Campionati italiani assoluti, promesse e juniores dei 10 km. L'evento su strada vedrà al via alcuni degli azzurri che si sono distinti in ...Tutto pronto per i Campionati italiani assoluti, promesse e juniores dei 10 km, che assegneranno sei titoli. A Pescara presenti alcuni degli azzurri convocati per i Mondiali di corsa su strada a Riga del 1° ottobre: su tutti Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre; 5 km in Lettonia), ma anche Iliass ...

Nadia Battocletti e Pietro Riva i favoriti nei tricolori dei 10 km su strada di Pescara La Gazzetta dello Sport

Un’altra impresa di Nadia Battocletti. Magnifica gara dell’azzurra che nei Campionati italiani dei 10 chilometri di corsa su strada, a Pescara, migliora il record nazionale con il tempo di 31:35.Oggi il cielo sopra la tenuta del Ciocco di Barga si è tinto di tricolore per il campionato italiano Team Relay. Primo atto di gare con ben 13 comitati presenti ad inaugurare una due giorni di mtb sul ...