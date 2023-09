Atletica | Nadia Battocletti colleziona record italiani | nuovo sigillo sui 10 km Vittoria tricolore con Pietro Riva

(Di domenica 10 settembre 2023)ha vinto il Campionatidei 10 chilometri e ha migliorato ilnazionale. La trentina ha primeggiata sulle strade di Pescara con il tempo di 31:36, limando sensibilmente il precedente primato di 31:52 cheEjjafini siglò il 20 maggio 2012 a Manchester. La 23enne ha riscritto unitaliano nel corso di questa stagione, dopo che lo scorso 23 luglio corse in 14:41.30 sui 5000 metri a Londra prima di qualificarsi alla finale dei Mondiali su quella distanza in pista. La regina del mezzofondo, che nella rassegna iridata di Budapest non era riuscita a raccogliere il risultato sperato alla vigilia, era reduce dal personale sui 1500 metri (4:03.34 a Padova) e oggi ha conquistato il quarto titolo assoluto ...

Nadia Battocletti batte il record italiano sulla 10 km di corsa su strada: il primato di Nadia Ejjafini resisteva da 11 anni ...A Pescara vittoria e primato nella PesGara per la legalità. Quarto titolo italiano della stagione dopo 5000, 10.000 su pista e cross ...