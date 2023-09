Atletica | Meeting Zagabria | Jacobs chiude con 10 08 | Derkach e Osakue seconde di lusso | bene Vissa

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) Aè andata in scena l’ultima tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Marcellera l’azzurro più atteso nella capitale croata, sede del tradizionale Memorial Boris Hanzekovic. Il Campione Olimpico dei 100 metri sperava di correre in 10 secondi netti in modo da strappare il minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024 e puntava anche a scendere sotto il muro dei 10”, visto che le ultime due uscite erano state particolarmente confortanti (10.05 nella semifinale dei Mondiali, dove ha conquistato la medaglia d’argento in staffetta, e 10.05 anche a Xiamen in Diamond League otto giorni fa). Il velocista lombardo si è rialzato troppo presto dopo una fulminea uscita dai blocchi di partenza e ha sofferto in fase di accelerazione, salvo poi recuperare brillantemente negli ultimi 20 ...