(Di domenica 10 settembre 2023)ha disputato la sua ultima gara stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha corso a Zagabria in occasione dell’ultima tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza), disputando una gara discreta chiusa al terzo posto con il tempo di 10.08 ma con undi 0,9 m/s. Il velocista lombardo è uscito discretamente dai blocchi di partenza (0.146 il tempo di reazione), ma si è rialzato troppo presto e gli è un po’ mancata la sua proverbiale accelerazione, perdendo un po’ la fluidità degli appoggi. L’azzurro è però risalito molto bene nel finale di gara e infatti hato brillantemente negli ultimi 20 metri, andando quasi a riprendere il giamaicano Oblique, quarto agli ultimi ...

Atletica, Marcell Jacobs non sfonda il muro dei 10'': rimonta su Seville con vento contrario, condizione in crescita

