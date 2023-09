Atletica | Jacobs fa 10”08 nei 100 metri a Zagabria | pass olimpico per Parigi rimandato

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 10 settembre 2023)– Corre a tre centesimi dal primato stagionale nonostante il vento contrario (-0.9). Marcellscende in pista nei 100e stacca la terza posizione al Meeting di, valido per il Gold Continental Tour. L’Azzurro, campionesulla distanza e neo vicecampione mondiale della 4×100, fa 10”08 e non riesce a conquistare per il momento ilper. La gara è vinta dal keniano Ferdinand Omanyala con 9.94. Lo sprinter delle Fiamme Oro tiene testa al giamaicano Oblique Seville, quarto alla rassegna iridata, che conserva la seconda posizione in 10.07. Riesce tuttavia a battere lo statunitense oro mondiale in staffetta Brandon Carnes, quarto al traguardo in 10.27, e il giapponese Abdul Hakim Sani Brown, finalista a ...