Atletica | Agnes Ngetich si esalta a Brasov | record mondiale di 5 e 10 km in un colpo solo

(Di domenica 10 settembre 2023)ha firmato il nuovodel mondo dei 10 km su strada. Le kenyana ha corso un eccellente 29:24 a(Romania) e ha sensibilmente abbassato il precedente primato siglato dalla sua connazionaleTirop, ovvero il 30:01 timbrato il 12 settembre 2021 in Germania. La 22enne si è letteralmente scatenata, dopo essersi già messa al collo il bronzo agli ultimi Mondiali di cross e aver raccolto il sesto posto sui 10.000 metri ai recenti Mondiali di Budapest.ha firmato uno spettacolare parziale di 14:25 e ha così firmato anche ildei 5 chilometri, limando di quattro secondi il crono siglato dall’etiope Senbere Teferi un paio di anni fa sempre in terra tedesca. L’africana ha sensibilmente ...

