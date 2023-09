Buone notizie per le famiglie italiane. L'verrà incrementato sia per il secondo che per il terzo figlio. Il pacchetto famiglia del governo verrà inserito nella prossima manovra e sembra aver posto una particolare attenzione nei ...Dei 12 miliardi in questione, solo 6 sono blindati: 4,5 dai margini del deficit e 1,5 perché arrivano dai risparmi della spesa per l'per i figli'. E sempre per Repubblica 'gettito e ...Con una disponibilità di risorse fino a 3 miliardi di euro, il governo sembra intenzionato a rafforzare l', privilegiando le famiglie con più figli. Lo segnala Il Messaggero. In ...

Assegno unico più alto a partire dal secondo figlio: in arrivo un pacchetto da tre miliardi di euro ilmessaggero.it

Assegno unico e Reddito di cittadinanza: tante novità in arrivo. Vediamo insieme cosa cambierà per migliaia di famiglie. Importanti novità per le famiglie con figli a carico. Le novità riguardano ...La misura sarà più alta per il secondo figlio. Inoltre è prevista una maggiorazione per i terzi nati Buone notizie per le famiglie italiane. L’ assegno unico verrà incrementato sia per il secondo che ...