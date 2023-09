Arzignano-Mantova oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 10 settembre 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo la pesantissima sconfitta per 4-0 incassata contro il Legnago, vuole assolutamente cambiare marcia e portare a casa i primi punti della stagione davanti ai suoi tifosi. I biancorossi, dal loro canto, sono reduci dal pareggio per 1-1 contro il Padova e sperano di confermarsi su buoni livelli. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

...- Olanda Lituania - Serbia San Marino - Slovenia SERIE C 16.15 Giana Erminio - LR Vicenza Lumezzane - Pergolettese Virtus Verona - Alessandria 18.30 Albinoleffe - TriestinaNovara ...Sky Sport 254 e NOW. Pro Sesto - Fiorenzuola Sky Sport 255 e NOW. Renate - Pro Vercelli Sky Sport 256 e NOW. Domenica 10 settembre ore 20.45 Perugia - Pescara Sky Sport Uno, Sky ......18.30 Novara - Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) Trento - Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) Albinoleffe - Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)(...

Mantova, il primo viaggio è ad Arzignano: caccia al successo con un Burrai in più La Gazzetta di Mantova

Il Mantova affronta l'Ancona in un esame di maturità importante. Possanzini non potrà contare su Fedel e Radaelli, ma Celesia e Burrai sono tornati a disposizione. Una sfida decisiva per i biancorossi ...Giuseppe Bianchini, tecnico dell'Arzignano, come riportato da trivenetogol ha presentato la sfida contro il Mantova. "Andiamo ad affrontare una squadra completamente rinnovata e ...