Arrampicata sportiva | Coppa del Mondo Lead 2023 | Rogora sesta a Capodistria

(Di domenica 10 settembre 2023) Si chiude con il sesto posto la 5° prova didelper la rappresentante della Fiamme Oro Moena, Laura. Una prova che ha visto l’ennesima vittoria della padrona di casa Janja Garnbret, davanti alla nipponica Ai Mori e all’altra slovena Vita Lukan, anche lei sostenuta a gran voce durante la sua gara dal pubblico casalingo. Le climber azzurre Ilaria Scolaris (ASD Palavela), Claudia Ghisolfi (Fiamme Oro Moena) e Giorgia Tesio (Centro Sportivo Esercito) si fermano invece in qualifica rispettivamente al 36°, 41° e 56° posto. Nel comparto maschile vince il giapponese Sorato Anraku. rgento per l’ottima prestazione dello statunitense Jesse Grupper e un bronzo per lo spagnolo Alberto Ginés López. Semifinale per Stefano Ghisoldi (19°) e Marcello Bombardi (23°). Gli altri ...

Sesto posto per Laura Rogora nella semifinale della penultima prova di Coppa del mondo di arrampicata sportiva, specialità lead, in corso a Capodistria. Dopo il quarto posto della qualifica, l'azzurra delle Fiamme Oro ottiene così il pass per la finale di stasera, che verrà trasmessa in ...

Seconda e ultima giornata del fine settimana di Coppa del Mondo 2023 di arrampicata sportiva dedicato al lead in quel di Koper (Slovenia). Dopo le qualificazioni e le semifinali affrontate ieri, ...Penultima tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva 2023 in quel di Koper (Slovenia). Un fine settimana interamente dedicato al lead che è iniziato oggi con in programma qualificazioni e sem ...