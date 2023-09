(Di domenica 10 settembre 2023) L’attaccante dell’Inter, Markohacosì in vista delcontro il Milan: le sue dichiarazioni Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Austria, Markosi dice pronto altra Inter e Milan. Le dichiarazioni dell’attaccante nerazzurro. LE PAROLE – «Hakanmi ha chiamato poco prima: l’attesa è grande, ognuno di noi è estremamente motivato, ovviamentemola partita. Ma questo vale anche per la Svezia, dove anche noimo. Potrebbe essere una settimana importante».

Come per Scamacca, come per Marcos Leonardo, come per. Andiamo avanti. Perchè Mourinho ... Inutile dire che nessuno dei dueil cuore dei tifosi e di Mou. Non c'è altro In realtà sì. ...Sie anche la curva lo gasa con un coro: prende palla a centrocampo, semina il panico con un scatto e l'Inter per poco non trova il raddoppio. (Dal 21' s.t.7 : Alla prima vera ...Si riparte, dopo 76 giorni di lunghissima (ed impaziente) attesa. La Serie Ai motori e aspetta solo il semaforo verde, che scatterà sabato 19 agosto alle 18.30 con ...e Carlos ...

Arnautovic scalda il derby: «Io e Calhanoglu ne abbiamo parlato: c'è voglia di vincere» Calcio News 24

Inter, Arnautovic: «Un ex Milan mi ha chiamato, per il derby…». Il neroazzurro scalda i motori per la sfida stracittadina Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Austria, Marko Arnautovic ha ...