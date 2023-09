Armenia vs Croazia – probabili formazioni

(Di domenica 10 settembre 2023) L’affronta laal Vazgen Sargsyan Republican Stadium lunedì11 settembre sera, nell’ultimo turno delle qualificazioni a Euro 2024. Allo stato attuale, i padroni di casa sono terzi nel girone, a pari punti con gli avversari, che si trovano al secondo posto. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreA metà del percorso di qualificazione, l’è probabilmente abbastanza soddisfatta di come si è comportata, visto che ha ancora la possibilità di raggiungere le fasi a gironi degli Europei per la prima volta nella sua storia. L’Havakakan ha ottenuto sette punti nelle quattro partite iniziali, il che significa che è a pari ...

H]: Andrea Voria LUNEDI 11 SETTEMBRE 2023vs[Gr. D] ore 18:00 Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202) Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: ......00), Lituania - Serbia Gruppo H : Kazakistan - Irlanda del Nord (15:00), Finlandia - Danimarca (18:00), San Marino - Slovenia Lunedì 11 Settembre 2023 Gruppo D :(18:00), ...I risultati di venerdì Gruppo A : Georgia - Spagna 1 - 7 , Cipro - Scozia 0 - 3 Gruppo D :- Lettonia 5 - 0 , Turchia -1 - 1 Gruppo J : Bosnia ed Erzegovina - Liechtenstein 2 - 1 , ...

Domani la Croazia affronterà l’Armenia e da martedì Vlasic sarà al Filadelfia a disposizione di Juric per preparare la sfida di lunedì 18 contro la Salernitana.Dal 10 al 12 settembre in programma la seconda tornata di gare: le nazionali a caccia del visto d'ingresso per i campionati continentali del prossimo anno torneranno in campo tra un mese, con i match ...