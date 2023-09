Armenia-Croazia Campionato europeo | 11-09-2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 10 settembre 2023) Il trionfo di venerdì scorso contro la Lettonia ha riportato in alto ladi Dalic, che quest’oggi può riconquistare il primato nel gruppo D di qualificazione ad Euro 2024 con una vittoria sul campo dell’. La squadra di Petrakov è andata vicinissima all’impresa ad Eskisehir contro la Turchia, strappando un 1 a 1 che la tiene comunque in corsa per la fase finale InfoBetting: Scommesse Sportive e

H]: Andrea Voria LUNEDI 11 SETTEMBRE 2023vs[Gr. D] ore 18:00 Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202) Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: ......00), Lituania - Serbia Gruppo H : Kazakistan - Irlanda del Nord (15:00), Finlandia - Danimarca (18:00), San Marino - Slovenia Lunedì 11 Settembre 2023 Gruppo D :(18:00), ...I risultati di venerdì Gruppo A : Georgia - Spagna 1 - 7 , Cipro - Scozia 0 - 3 Gruppo D :- Lettonia 5 - 0 , Turchia -1 - 1 Gruppo J : Bosnia ed Erzegovina - Liechtenstein 2 - 1 , ...

Domani la Croazia affronterà l’Armenia e da martedì Vlasic sarà al Filadelfia a disposizione di Juric per preparare la sfida di lunedì 18 contro la Salernitana.Dal 10 al 12 settembre in programma la seconda tornata di gare: le nazionali a caccia del visto d'ingresso per i campionati continentali del prossimo anno torneranno in campo tra un mese, con i match ...