Arezzo-Carrarese | il commento di Marco Rosati

(Di domenica 10 settembre 2023) Se dopo la vittoria all’esordio abbiamo detto di non farci prendere dall’euforia dopo la sconfitta di ieri non dobbiamo abbatterci. L’ha tenuto testa per tutti i primi 45’ ad una delle grandi favorite del girone per la promozione in B poi, nella ripresa il calo degli amaranto ha dato linfa ad una squadra esperta.sono due compagini che tendono ad imporre il loro gioco e lo spettacolo ne ha guadagnato deliziando i quasi 5.000 spettatori presenti. Certo il risultato ha penalizzato l’ed il pubblico è uscito con l’amaro in bocca anche perché, un po’ in tutti noi, c’era la speranza di poter festeggiare i 100 anni con l’impresa del punteggio pieno. Non è avvenuto, restiamo con i piedi saldi per terra e non abbattiamoci più del dovuto. Già dando un’occhiata alle formazioni scese in campo ci ...