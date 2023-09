Arabia Saudita | retroscena mercato | offerte anche per Lewandowski e De Bruyne

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 settembre 2023) Ildell’è finito ormai da qualche giorno ma spuntanoalcunisui colpi mancati dai club sauditi Ildell’è finito ormai da qualche giorno ma spuntanoalcunisui colpi mancati dai club sauditi. In primis, come riportato da Fabrizio Romano,e De: entrambi hanno ricevutoimportanti ma le hanno rispedite al mittente con la voglia di continuare a giocare in Europa.