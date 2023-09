“Approdo Italia” per la seconda puntata di PresaDiretta

Leggi su lopinionista

(Di domenica 10 settembre 2023) Riccardo IaconaROMA – Ladiè dedicata all’emergenza migranti con “”, in onda lunedì 11 settembre, alle 21.20 su Rai 3. Il flusso dei migranti che arrivano sulle nostre coste continua senza sosta. Nonostante le restrizioni imposte alle imbarcazioni delle Ong che svolgono soccorso in mare, nonostante il Memorandum firmato con la Tunisia, gli arrivi del 2023 hanno già battuto tutti i record degli ultimi anni. Come gestire questa situazione allora? Di cosa ha bisogno il sistema dell’accoglienza? Cosa ha ottenuto il Governo a livello europeo e internazionale con le nuove politiche sui migranti? Non sarebbe meglio affrontare i fenomeni migratori – usando le parole del Presidente Mattarella – come “movimenti globali, che non vengono cancellati da muri o barriere”? ...