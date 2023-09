...di papa, inadatto " a parer suo " a svolgere ruoli di mediazione per la pace in Ucraina. Questo papa "inadatto", anche oggi, prima del costante ricordo per l'Ucraina ha rivolto un...ha espresso gratitudine per i soccorritori e solidarietà per chi si trova 'nella sofferenza' e ha lanciato unaffemrndo che 'c'è bisogno dell'aiuto di tutti per sostenere la ...... a nome del Pontefice, dal Segretario di Stato il cardinale Pietro Parolin,è "triste per ...a donare il sangue Il Centro regionale per le trasfusioni di sangue di Marrakech ha ...

Appello di Francesco per il popolo del Marocco dopo il devastante terremoto Tiscali Notizie

“Filorusso e non credibile”. Con queste parole Mychajlo Podoljak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky ha tentato di colpire la ...Il dirigente del Ministero della Salute: “L’impennata dei casi Un dato atteso col rientro dalle vacanze. Virus diverso, la malattia grave riguarda soprattutto i pazienti deboli. La campagna vaccinale ...