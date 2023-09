L'esecutivo è a lavoro per inserire nella Legge di Bilancio gli aggiustamenti sul sistema delle pensioni che, come ha fatto intendere la ministra del Lavoro Marina Calderone, a un"più ...Tuttavia, si valuta anche l'ipotesi di un ampliamento di, un ampliamento che " oltre a riguardare nuove categorie di lavoratori con mansioni gravose " potrebbe prevedere un canale ...Si dovrebbe procedere anche a una proroga dell'Opzione donna e dell', ma in questo caso con qualche ritocco. Per quel che riguarda l', si pensa di allargare la platea dei ...

Ape sociale 2023: a chi spetta e come e quando fare richiesta - GUIDA INPS Gazzetta del Sud

La legge Fornero con ogni probabilità resterà invariata, continuando a permettere ai lavoratori di accedere alla pensione anticipata con 67 anni di età, unitamente a 20 anni almeno di contributi. Sarà ...Nella manovra priorità alla ricerca dei fondi per il sistema sanitario e il personale. La proposta di Zaffini (FdI) punta ad aumentare i canoni di concessione ...