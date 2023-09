AON Open | titolo a Seyboth Wild | battuto Fognini

(Di domenica 10 settembre 2023) Semaforo rosso per Fabionella finale d ella XIX edizione dell'AON -Challenger - Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis che si è concluso a Genova sui campi in ...

Semaforo rosso per Fabio Fognini nella finale d ella XIX edizione dell'Challenger - Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis che si è concluso a Genova sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso. Su un Centrale ancora una volta gremito ...La finale dell'Challenger - Memorial Giorgio Messina di Genova, fra Fabio Fognini e Thiago Seyboth Wild, è stata dedicata all'iniziativa per la lotta alle malattie rare "Sofia nel Cuore", creata dalla ...Dopo aver conquistato il pass per la finale dell'Challenger di Genova , il tennista ligure ha simulato una telefonata per poi attaccare subito la cornetta. Il gesto ricorda sì quello di ...

AON Open: Fognini vola in finale, domenica affronta Seyboth Wild SuperTennis

Semaforo rosso per Fabio Fognini nella finale d ella XIX edizione dell’AON-Open Challenger-Memorial GiorgioMessina, il torneo internazionale ...Genova. Ultimo atto per l’Aon Open Challenger. Alle ore 19 di oggi scenderanno in campo sul centrale Beppe Croce di Valletta Cambiaso l’italiano Fabio Fognini e il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Si ...