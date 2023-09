Antonio Socci sul generale Vannacci | perché la destra deve andare oltre al suo libro

(Di domenica 10 settembre 2023) Ildi Roberto, Il mondo al contrario, è stato il caso politico dell'estate ed è un fenomeno editoriale che ha stupito gli addetti ai lavori. Non si è mai visto un tale successo di vendite,tutto per un volume autoprodotto da un autore sconosciuto al grande pubblico. A che siquesto trionfo?ha ironicamente ringraziato Repubblica che, il 17 agosto, estrapolando alcune frasi, ha “lanciato” il suoper suscitare un'ondata di sdegno e ha ottenuto l'effetto opposto. Repubblica ha sollevato il casoha visto in quell'avversario ideale. Michele Serra, sullo stesso giornale, scrive che la «cultura di» espressa da«è la conferma della norma e del ...

Quel “sì” scritto a penna… - Lo Straniero Antonio Socci

Le corna in Vaticano. In senso diabolico, non umanamente pecoreccio. Ad “avvistare” Satana e legioni di demoni cornuti in San Pietro fu addirittura il Vicario di Cristo: Leone XIII, il papa “sociale” ...“Recanati è ben lieta di offrire alle produzioni cinematografiche le sue suggestive bellezze storiche culturali e architettoniche immerse nella poesia di Giacomo Leopardi – Ha dichiarato il sindaco An ...