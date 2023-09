Anticipazioni My Home My Destiny | Puntate Turche | La Scioccante Scoperta Di Emine Su Faruk!

Leggi su uominiedonnenews

(Di domenica 10 settembre 2023)MyMy: Faruk edvivono un periodo di tensione, finché il ragazzo decide di partire per affari., però, viene a conoscenza di una notizia… MyMysta per regalare tanti colpi di scena inaspettati ai telespettatori. Al centro ci sarà anche Faruk, il quale sarà costretto a lasciaree arriverà al punto di sposarsi con un’altra donna. Una situazione che, naturalmente, provocherà molta sofferenza all’ex migliore amica di Zeynep. Ecco che cosa sta per succedere.MyMy: il padre di Faruk lo convince a ...