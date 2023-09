Annalisa ripropone un cambio look e questa volta è total blonde

Leggi su velvetmag

(Di domenica 10 settembre 2023)torna con un nuovo singolo e contemporaneamente lancia un nuovo hair, anche in vista dell’autunno. Dopo l’esperimento del caschetto, la cantante ha scelto unci riprova ecambia per unche detta tendenza per l’autunno 2023. La cantante sembra rispettare una nuova tradizione e, per il lancio del nuovo singolo, ha proposto un altro stravolgimento diche ha fatto incetta di like.. Crediti: Instagram/– VelvetMagFinoraha sempre accompagnato la sua presenza sul palcoscenico con un tratto distintivo: sempre glam, ma con un hair ...