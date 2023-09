Angelus | Papa Francesco ci invita alla correzione fraterna e ad allontanare il chiacchiericcio

(Di domenica 10 settembre 2023), nella sua catechesi dell’domenicale, pone l’attenzione su di un argomento del quale si parla spesso. Lae il modo con cui praticarla, ispirandosi direttamente alle parole di Gesù Cristo, cercando di evitare ilche viene visto come “una sorte di peste”. Tantissimi erano i fedeli presenti in Piazza San L'articolo proviene da La Luce di Maria.

...Francesco ne invita a seguire le orme 'nel servizio a chi ha bisogno'. Lo ha detto rivolgendosi ai fedeli presenti in piazza San Pietro per l'appuntamento domenicale della preghiera dell'Francesco all'di questa mattina si è soffermato sulla tragedia che colpito il Marocco, il terremoto che ha causato più di 2mila morti. 'Sono vicino al caro popolo del Marocco - ha detto ...Parla della correzione fraterna,Francesco. Nell', al quale assistono migliaia di pellegrini in piazza San Pietro e ai quali viene donato il sussidio per la catechesi Passo dopo passo (Ldc), il Pontefice richiama a questa ...

Papa Francesco all'Angelus: "Sono vicino al popolo del Marocco" Sky Tg24

Parla della correzione fraterna, papa Francesco. Nell’Angelus, al quale assistono migliaia di pellegrini in piazza San Pietro e ai quali viene donato il sussidio per la catechesi Passo dopo passo (Ldc ...“In questi momenti drammatici siamo vicini al popolo di Marocco”. Lo ha assicurato Papa Francesco esortando la folla di piazza San Pietro, e quanti seguivano la preghiera dell’Angelus in collegamento ...