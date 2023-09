Andreoletti annuncia i capitani della Strega | “Dai tifosi un atto d’amore”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 settembre 2023) Tempo di lettura: 6 minutiSeconda uscita stagionale per il Benevento, prima tra le mura amiche del “Ciro Vigorito“. Domani sera la formazione giallorossa ospiterà la Virtus Francavilla, altra compagine uscita sconfitta dal turno inaugurale del campionato di serie C. Per lasarà l’occasione per riscattare il passo falso di Torre del Greco e per innalzare il livello di fiducia. Un Benevento, insomma, che nonostante le difficoltà giocherà per provare a conquistare i tre punti. A presentare il match con la formazione di Alberto Villa ci ha pensato Matteo, il tecnico giallorosso è intervenuto infatti in conferenza stampa. Virtus Francavilla – Mi aspetto una gara diversa da quella con la Turris, hanno un’interpretazione diversa. Conosco bene Villa per averlo affrontato lo scorso anno, mi aspetto una squadra che faccia meno pressing, più ...