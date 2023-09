(Di domenica 10 settembre 2023)durante la scorsa notte: secondo quanto reso noto dall’esercito, le forze di Mosca hanno attaccato con 32kamikaze Shahed-136/131, 26 dei quali sono statidalla difesa aerea ucrainaè stata attaccata dal cielo stamattina presto con detriti dicaduti su diverse parti della capitale ucraina mentre le sue difese aeree entravano in azione secondo le ultime notizie sulla guerra Ucraina-Russia. A riferirlo è il sindaco Vitali Klitschko sul suo canale Telegram. Una persona è rimasta ferita, ma nessun edificio è stato danneggiato, ha detto. Le forze armate ucraine hanno bisogno di più armi per condurre la loro controffensiva. Lo ha dichiarato il nuovo ministro della Difesa di, Rustem Umerov. ...

... La guerra in ucraina e l'aggressione territoriale -una ... Pur sottolineando la necessita' di interrompere glialle ... commentano gli sherpa, e aggiungono, mosca ha tollerato ...Ci sono almeno 420.000 militarinei territori occupati dell'Ucraina: lo ha stimato l'... il forum attiramolte ... che ha ammesso apertamente la partecipazione dell'Ucraina aglidei ...... cosapiù pertinente, ha subito enormi perdite di uomini e ...perderà questo vantaggio in una guerra più ampia in cui i, ... mentre iin Ucraina stanno già utilizzandosciami ...