Perè il terzo trofeo in stagione (e in carriera) dopo quelli vinti nel 15mila di Annenheim, sulla tera austriaca, e nel 25mila di Monastir, sul cemento tunisino, entrambi datati 2022. Nulla ...Perè il terzo trofeo in stagione (e in carriera) dopo quelli vinti nel 15mila di Annenheim, sulla tera austriaca, e nel 25mila di Monastir, sul cemento tunisino, entrambi datati 2022. Nulla ...

Ambrosio sorride in terra ceca Tiscali

Bella vittoria di Silvia Ambrosio che ha firmato il "Frydek Misten Open 2023". Nella finale del 25mila dollari sulla terra rossa ceca la 26enne italo-tedesca, seconda favorita del seeding, ha ...Riaprono le scuole e i baby vip corrono in classe tra genitori emozionati e zaini sulle spalle.