All you can wear | migliaia di giovani in fila a Milano per comprare vestiti usati a 18 euro

Dopo il successo dello scorso anno, è tornata a Milano l'iniziativa 'can wear'. La giornata si è svolta a 'Di Mano in Mano' in viale Espinasse, sabato dalle 10 alle 19. In centinaia hanno affollato il marciapiede presentandosi ore prima dell'apertura. C'era una ..."Fasi" segue l'uscita di "For" e della ballata scritta da Ed e Matthew Sheeran "Chasing Stars", e,'interno del suo progetto internazionale, è il secondo brano in italiano per Matteo, dopo "...Nicholas, fotografa di Prince, e molto altro ancora oltre'album rimasterizzato. Caratterizzato ... Skip To MyMy Darling 12. Diamonds And Pearls (Long Version) Tutte le tracce sono inedite ...

La coda chilometrica per riempire la borsa di vestiti a 18 euro MilanoToday.it

Organizzato da Di mano in mano, l'iniziativa ha visto l’adesione di migliaia di giovani che hanno saputo della notizia su TikTok ...Con 18 euro si poteva riempire un'intera borsa di abiti e accessori. E molti ne hanno approfittato per rivendere i capi ...