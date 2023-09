All You Can Wear | a Milano centinaia di ragazzi in coda all’alba per aggiudicarsi abiti e borse a 18 euro Ecco cos’è e perché piace tanto alla Gen Z

(Di domenica 10 settembre 2023) Ieri, sabato 9 settembre,si è svegliatacon migliaia die ragazze della Gen Z in unaordinata, determinati ad accaparrarsi più capi possibili all’evento “all you can”. L’appuntamento è in viale Espinasse 99, presso la sede della cooperativa “Di mano in mano”, una catena di mercatini dell’usato che ha ideato l’iniziativa. Di cosa si tratta? Letteralmente significa “tutto ciò che puoi indossare” e consiste nel prendere una borsa e riempirla con i capi di seconda mano, vintage o in stock presenti nel magazzino, pagando poi il tutto al prezzo fisso di 18. Un modo, dunque, per venire incontro alle esigenze di tutte le tasche, promuovendo al contempo un’idea di shopping circolare e sostenibile per una seconda vita a tutti quei capi inutilizzati che ...

"Fasi" segue l'uscita di "For" e della ballata scritta da Ed e Matthew Sheeran "Chasing Stars", e,'interno del suo progetto internazionale, è il secondo brano in italiano per Matteo, dopo "...Nicholas, fotografa di Prince, e molto altro ancora oltre'album rimasterizzato. Caratterizzato ... Skip To MyMy Darling 12. Diamonds And Pearls (Long Version) Tutte le tracce sono inedite ...Luca Marzio Garavaglia Una tra le canzoni più importanti degli anni '80 fu "belong to the city" di Glenn Frey, l'indimenticabile chitarrista degli Eagles. Tutti noi ...meglio e in tranquillità'...

La coda chilometrica per riempire la borsa di vestiti a 18 euro MilanoToday.it

Con 18 euro si poteva riempire un'intera borsa di abiti e accessori. E molti ne hanno approfittato per rivendere i capi ...Si chiama All you can wear e con 18 euro puoi prendere tutti i vestiti di seconda mano che riesci a infilare in una borsa ...