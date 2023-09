Alfonso Signorini e Cesara Buonamici presentano il nuovo GF | Torniamo alle origini | c' è bisogno di normalità

Ospiti oggi, domenica 10 settembre, a Verissimo ,e Cesara Buonamici hanno raccontato alcuni retroscena su quella che sarà la nuova avventura del Grande Fratello , in partenza domani sera, 11 settembre, su Canale5 . GF,...A confermarlo è, che dal salotto di 'Verissimo' ha presentato il reality al via lunedì 11 settembre su Canale 5. Il conduttore è stato accompagnato nel salotto di Silvia Toffanin ...La giornalista è stata ospite, insieme al conduttore, nella puntata odierna di Silvia Toffanin a Verissimo , un momento che ha permesso di gettare luce su un aspetto molto ...

Dopo la discussa edizione dello scorso anno in cui non sono mancate squalifiche e polemiche, Alfonso Signorini ha deciso di ripartire con un format rinnovato e con accanto l'amica e collega Cesare ...Il conduttore anticipa a Silvia Toffanin nuovi particolari sull'edizione 2023 del reality show di Canale 5 in partenza lunedì 11 settembre.