Alfonso Signorini confessa | “Nell’ultimo Grande Fratello abbiamo sbagliato il cast”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 10 settembre 2023) Il conduttore presenta la nuova edizione delsi racconta a Verissimo e rivela le novità del reality Domani scatta la nuova edizione delsi è recato negli studi di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin e della prima puntata domenicale del talk di Canale Cinque, dove ha alzato il velo sul GF. Il giornalista, chiamato a condurre per il quinto anno consecutivo il programma di Mediaset, ha presentato la nuova edizione del format, tornando anche sulle passate edizioni e ammettendo gli errori commessi: “Sentivamo unbisogno di tornare alla normalità e per questodeciso di optare per questomisto che sarà composto da 24 ...