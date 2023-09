Alex Schwazer | chi è la mamma Maria Luisa Brunner | “Ho avuto paura”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 10 settembre 2023) L’assoluzione diin merito alla vicenda doping, con il marciatore che secondo il Gip fu incastrato in una sempre più probabile manipolazione delle provette, è stata accolta dallacon “un immenso sollievo“. Intervistata dal Corriere dell’Alto Adige, la donna parla della “fine di un incubo” iniziato nel 2012, con il primo scandalo per doping – in quel casoconfessò – e proseguito nel 2016 con “accuse infamanti che lo hanno distrutto“. Come ha reagitodopo l’assoluzione? La signoraracconta: “Mi sembra più sereno: sapeva di essere innocente, non ha mai pensato che potesse finire diversamente. Però non festeggiamo, è solo stata ripristinata la verità. (…) È stato ...