Albanova – Nola | il dg Zippo | “Grande sfida | siamo pronti”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPoche ore ancora e sarà calcio vero. L’è pronta al debutto di campionato, si gioca domenica 10 settembre alle ore 15.30 contro il. Unaimportante contro una big del girone A di Eccellenza e già un primo esame per i ragazzi guidati da mister Pasquale Bovienzo. A presentare la stagione dei biancoazzurri il direttore generale del club, Giuseppe: “alla soglia del sesto anno del massimo campionato regionale efieri di esserlo perché tra tante insidie un gruppo di amici porta avanti unapassione per il calcio e soprattutto portiamo in giro per la Campania i valori del nostro territorio e dei paesi che rappresentiamo”. Sul girone A è chiaro: “Sembra una Superlega che ci mette di fronte a tante sfide ...