Alba di sangue a Cagliari | l’auto si schianta sul marciapiede e si ribalta | morti 4 giovani | 2 feriti gravi

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 10 settembre 2023) Tragico incidente a. Erano in sei a bordo di una Ford Fiesta che, all’di oggi, si èta contro une si èta. Sulle cause all’origine della tragedia, costata la vita a 4– due ragazzi e due ragazze, le cui generalità non sono ancora state diffuse, ma che dovrebbero avere un’età compresa tra i 18 e i 20 anni – sono tuttora in corso gli accertamenti. Altri due coetanei che viaggiavano a bordo del mezzo sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.: in un incidente all’muoiono 4, 2 sonogravemente Una tragedia della strada, l’ennesima che un weekend registra, avvenuta poco dopo le 5 di questa mattina a, in Viale ...