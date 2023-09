Alba di morte a Cagliari | quattro giovani vite spezzate in viale Marconi

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 10 settembre 2023) Sono tuttissimi tra i 19 e i 20 anni. Hanno perso la vita domenica mattina poco prima dell’in, a. Nell’impatto si registrano anche due feriti gravi. L’incidente mortale è avvenuto all’altezza del cavalcavia dell’Asse mediano. Tutti i coinvolti erano a bordo di una una Ford Fiesta scura, che viaggiava in direzione Quartu. Non sono coinvolti altri mezzi. L’auto potrebbe avere colpito il cordolo di un’aiuola spartitraffico, ad alta velocità, per poi ribaltarsi ed iniziare una carambola mortale. Sul posto la polizia locale, i carabinieri, i vigili del fuoco e numerose ambulanze del 118. La strada è stata chiusa al traffico.