Alatri | schianto in diretta social | tre feriti | bimba in ospedale

(Di domenica 10 settembre 2023) Nel pomeriggio di oggi un'Audi si è schiantata contro una Nissan lungo la strada provinciale Santa Cecilia ad, in provincia di Frosinone. Il guidatore della prima vettura, al momento dell’incidente stava facendo unasu Facebook. Nell’impatto tre persone sono rimaste ferite: una mamma e i suoi due figli che viaggiavano sulla Nissan. La bambina in serie condizioni, ma non in pericolo di vita, è stata elitrasportata al Bambin Gesù.