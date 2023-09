Alatri | guida durante diretta social e travolge auto con bimbi | diversi feriti

Quelle immagini saranno fondamentali ora ai carabinieri per accertare velocità, condotta di, ... La mamma ed il fratello sono stati portati nell'ospedale die non sono gravi. Quasi illeso l'...Nel pomeriggio lungo la strada provinciale Santa Cecilia, adin provincia di Frosinone, un tragico incidente ha coinvolto due vetture: un'Audi e una ...diretta su Facebook mentre era alla. ...La donna allaurla alla figlia: 'Chiama papà'. Per poi gridare 'Amore, amore', nel tentativo ... La mamma e l'altro figlio sono stati portati all'ospedale di. TI POTREBBE INTERESSARE

Alatri, guida a tutta velocità in diretta social e si schianta contro un ... Open

Incidente stradale in diretta social. L'auto che sbanda e centra un'utilitaria che arriva dalla corsia opposta con a bordo una madre con due figli: la più piccola, una bimba, finisce in ospedale ma no ...Era in diretta su Facebook l'automobilista che alla guida di un’Audi nel pomeriggio si è schiantato contro una Nissan lungo la strada provinciale Santa ...