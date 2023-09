Al G20 l’incontro tra Giorgetti e Gentiloni dopo le critiche del governo | «Ti chiedo una mano in quanto italiano»

Leggi su open.online

(Di domenica 10 settembre 2023) Un passo di lato sugli attacchi politici ma uno in avanti in Europa per sbloccare il dossier sull’accordo tra Ita Airways e Lufthansa. Nei giorni scorsi il commissario europeo Paoloha ricevuto fortidai massimi esponenti del. Prima il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che lo ha accusato di non indossare la maglia della nazionale sui tavoli dell’Ue, poi quelle della premier Meloni, secondo la qualenon avrebbe un occhio di riguardo verso il suo Paese. Così al G20 in India, mentre con la presidente del Consiglio ha scambiato solo una rapida stretta di, con il ministro dell’Economia si è seduto al tavolo per una ventina di minuti. Esi è defilato dalledei suoi colleghi dell’esecutivo: «Sugli ...