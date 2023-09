AEW | Ecco i finalisti dell’AEW World Championship Eliminator Tournament | chi sfiderà MJF a Grand Slam?

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 10 settembre 2023) Sarà Roderick Strong vs Samoa Joe la finalissima. Questo è il risultato delle due semifinali svoltesi stanotte a Collision, con la prima che ha aperto la puntata e la seconda che è stata il main evento dello show. Nell’opener, Roderick Strong ha avuto la meglio su Darby Allin grazie all’aiuto, decisivo, di AR Fox, che ha messo fuori gioco anche Nick Wayne prima di consentire all’ex Undisputed Era di staccare il biglietto per la finale di mercoledì, in quel di Dynamite. MESSIAH OF THE BACKBREAKER!Watch #AEWCollision LIVE on TNT!#AEW@roderickstrong @DarbyAllin pic.twitter.com/TX83ly2EGh— All Elite Wrestling (@AEW) September 10, 2023 Nel main event ...