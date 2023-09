AEW | CJ Perry appare a Collision e lancia un chiaro messaggio a Miro

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 10 settembre 2023) Ad All Out, come abbiamo visto, CJ(f.k.a. Lana in WWE) ha fatto il suo debutto in AEW intervenendo in aiuto del marito, il quale era stato aggredito da Powerhouse Hobbs dopo la fine del loro match., però, non sembra aver gradito la cosa. Ieri notte CJ è apparsa anche ain un videoclip,ndo un precisoal marito. Vuole aiutarlo a tornare il “bruto” che era un tempo e vuole tornare ad essere la manager di un tempo. “Tornerò ad essere la manager spietata di un tempo” Durante un videoclip andato in onda durante la puntata didi ieri notte, CJhato un precisoal marito. Ecco le sue parole: “Hai voluto intraprendere ...