Adani | «Dimarco e Di Lorenzo i punti di forza della nuova Italia»

(Di domenica 10 settembre 2023)ha commentatomente la partita pareggiata dall’contro la Macedonia del Nord. L’opinionista si esprime sue DiPUNTO DI? Alla Domenica Sportiva, Danielesue Di: «I terzini sono il nostro punto dicon questi terzini che partecipano e lavorano da centrocampisti. Siache Divengono a giocare da interni, lo vediamo bene nel triangolo tra i due interisti. Abbiamo cose nuove, valide, moderne ma l’deve anche trovare un equilibrio». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

... l'ex difensore dell'Inter, Lele, ha parlato anche del momento del club nerazzurro e di ... BASTONI E- 'Bastoni ha messo quattro palle gol. E poi quanti terzini sinistri al mondo sono più ...... l'ex difensore dell'Inter, Lele, ha parlato anche del momento del club nerazzurro e di ... BASTONI E- 'Bastoni ha messo quattro palle gol. E poi quanti terzini sinistri al mondo sono più ...

Adani: "L'Inter gioca bene e va ancora a 60 all'ora. Pochi terzini sinistri al mondo più forti di... Fcinternews.it

Lele Adani è tornato a parlare di Allegri dicendo: 'Sono otto anni che prende soldi alla Juventus, non lo biasimo' ...Antonio Cassano, sulla Bobo TV, ha risposto ad Adani che ha parlato di Dimarcocome uno dei migliori terzini del calcio italiani. «Credo che debba giocare come fa in Italia in campo internazionale per ...